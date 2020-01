Milanello, domenica di lavoro in vista del Torino: il report

Proseguono senza sosta gli allenamenti a Milanello in vista dell’impegno di Coppa Italia di martedì contro il Torino

Penultimo allenamento per i rossoneri questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per preparare la partita con il Torino, valida per i Quarti di finale di Coppa Italia, in programma martedì 28 gennaio a San Siro alle ore 20.45.

Squadra in palestra alle 11.00 per l’attivazione muscolare svolta all’interno della struttura. A seguire, sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi, il gruppo ha proseguito nel riscaldamento con una serie di torelli.

Infine, alcune esercitazioni sul possesso palla – prima della consueta partitella su campo ridotto – per chiudere l’allenamento odierno.

Il programma di domani, lunedì 27 gennaio, prevede la sessione di rifinitura nel pomeriggio alle 16.30.

Fonte: acmilan.com