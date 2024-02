Milan, guarda il Rennes in formato Europa: stravolge per 6-1 Sochaux. La prestazione dei francesi

Un Rennes in grandissima forma, tirato a lucido per la sfida dei playoff di Europa League contro il Milan.

La squadra francese ha brillantemente superato il Sochaux per 6-1 qualificandosi per il quarto di finale della Coppa Italia. Inizio top per i rossoneri di Francia: sei vittorie nel 2024.