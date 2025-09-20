Milan Primavera Frosinone 1-1: Scotti salva Renna in pieno recupero. Il resoconto del match

Milan Primavera Frosinone 1-1: un rigore di Scotti in pieno recupero salva Renna e regala un punto ai giovani rossoneri

Un punto guadagnato o due persi? La quinta giornata del campionato Primavera 1 lascia l’amaro in bocca ai tifosi del Milan, che hanno visto la loro squadra salvare il risultato solo all’ultimo respiro. Il pareggio per 1-1 contro il Frosinone, infatti, è arrivato grazie a un rigore trasformato con freddezza da Scotti in pieno recupero, che ha annullato il gol segnato da Colley nel primo tempo. Una partita che ha evidenziato le difficoltà dei ragazzi di mister Renna, apparsi lenti e a tratti slegati, capaci di rendersi pericolosi solo a sprazzi e in modo del tutto casuale.

I rossoneri, pur mantenendo un grande possesso palla, non sono riusciti a creare occasioni nitide e a mettere sotto pressione gli avversari in modo continuativo. Il Frosinone, dal canto suo, ha dimostrato di essere una squadra compatta e ben organizzata, sfruttando al meglio le proprie qualità per portarsi in vantaggio e difendere con tenacia il risultato fino quasi al fischio finale. L’unico aspetto positivo di questa prestazione è stata la caparbietà dei giovani talenti del Milan, che non hanno mai mollato fino all’ultimo secondo, trovando la forza di agguantare un pareggio insperato. Questa voglia di non arrendersi mai è un tratto distintivo che il Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare e da mister Massimiliano Allegri in prima squadra, cerca di instillare in tutto il suo settore giovanile.

Nonostante il risultato, la prestazione offre diversi spunti di riflessione per lo staff tecnico del Milan Primavera. È evidente che c’è ancora molto lavoro da fare, specialmente per quanto riguarda la costruzione del gioco e la creazione di opportunità offensive. In un campionato competitivo come la Primavera 1, ogni punto è fondamentale e il pareggio odierno, seppur arrivato in extremis, deve servire da lezione per il futuro. I giovani calciatori rossoneri devono imparare a essere più efficaci e meno prevedibili, sfruttando al meglio le proprie doti tecniche per superare difese agguerrite come quella del Frosinone.

Il cammino è ancora lungo e il potenziale della rosa è indubbio. La speranza è che questo pareggio sofferto funga da stimolo per una reazione immediata e che già dalla prossima partita si possa vedere un Milan Primavera più determinato e convincente. Il club rossonero ha sempre puntato sul settore giovanile come serbatoio di futuri campioni, e i ragazzi di Renna hanno la grande responsabilità di onorare questa tradizione.