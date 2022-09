Milan mai così straniero: rischio diaspora Mondiale. I rossoneri dovranno stare attenti alla gestione invernale

Il Corriere dello Sport scrive che il Milan non è mai stato così straniero come quello attuale. Un inedito, da queste parti, svuotare la squadra di italiani: ai livelli di un record, nella storia rossonera.

Di certo, anche rispetto ai parametri che si sono date le altre big del campionato. La Juventus, per esempio, ha quasi il doppio dei giocatori nostrani rispetto al Milan: undici contro sei. L’Inter ne conta nove, sono invece otto per Roma, Lazio, Napoli e Atalanta. A proposito, al Mondiale dovrebbero andare dieci milanisti. Il torneo in Qatar espone ancora di più il Milan agli inconvenienti e agli infortuni, mentre il Napoli, l’Inter e le altre big potranno far riposare per un mese e mezzo i tanti azzurri in rosa.