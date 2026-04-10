Mercato Milan, Allegri studia Zaniolo: domani esame a San Siro, può arrivare in estate a queste condizioni

Mercato Milan, Massimiliano Allegri pazzo di Zaniolo: domani il test decisivo a San Siro, l’italiano può arrivare in estate

Il Milan si ritrova nel momento più delicato della stagione 2026. Dopo l’amara sconfitta di Pasquetta al Maradona contro il Napoli, che ha sancito il sorpasso degli azzurri al secondo posto e il probabile addio ai sogni tricolore, i rossoneri tornano a San Siro sabato alle ore 18:00.

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L’avversario è l’Udinese, reduce da un convincente pareggio contro il Como, ma l’attenzione di Massimiliano Allegri sarà rivolta soprattutto a un avversario speciale: Nicolò Zaniolo. Come titola oggi Tuttosport, il tecnico livornese farà un “esame ravvicinato” al talento friulano, protagonista di una stagione che lo ha visto finalmente ritrovato sotto il profilo fisico e tecnico.

Mercato Milan, Zaniolo e i nuovi talenti: i nomi sul taccuino di Allegri

Quello per Zaniolo è un interesse che affonda le radici nel passato, risalente all’era di Paolo Maldini, ma che potrebbe concretizzarsi nell’estate del 2026. Oltre all’ex romanista, il Milan sta monitorando con attenzione il mercato internazionale dei giovani profili:

Kerim Alajbegovic : Il talento bosniaco classe 2007 ha impressionato gli osservatori rossoneri, specialmente dopo aver trascinato la sua nazionale eliminando l’Italia dal Mondiale.

: Il talento bosniaco classe 2007 ha impressionato gli osservatori rossoneri, specialmente dopo aver trascinato la sua nazionale eliminando l’Italia dal Mondiale. Konstantinos Karetsas: Un altro nome caldo è quello del trequartista greco del Genk, anch’egli nato nel 2007, seguito da tempo per le sue doti tecniche fuori dal comune.

L’obiettivo di Allegri, prima di concentrarsi sul mercato, resta comunque quello di ripartire immediatamente in campionato per blindare il piazzamento Champions e scacciare le ombre di un finale di stagione anonimo.