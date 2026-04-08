Mercato Milan, sale Krstovic: primi dialoghi con l’Atalanta, spunta una soluzione a sorpresa

Mercato Milan, i rossoneri tornano su Krstovic per l’attacco della prossima stagione: possibile incrocio con Musah. I dettagli

Il Milan di Massimiliano Allegri prepara una vera e propria rivoluzione offensiva per la stagione 2026/2027 e il nome nuovo, ma già ben noto ai radar rossoneri, è quello di Nikola Krstović. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, l’attaccante montenegrino dell’Atalanta è finito prepotentemente nel mirino della dirigenza di Via Aldo Rossi, decisa a regalare al proprio tecnico un centravanti moderno, fisico e già integrato nei meccanismi della Serie A.

Il classe 2000, arrivato a Bergamo la scorsa estate dal Lecce per circa 25 milioni di euro, ha confermato tutto il suo potenziale sotto la guida di Raffaele Palladino, diventando un punto fermo della “Dea”.

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Mercato Milan, Krstović e l’incrocio con Musah: l’asse Bergamo-Milano

Le statistiche stagionali di Krstović parlano chiaro: autore di 9 gol in questo campionato, il montenegrino è stato tra i protagonisti assoluti dell’ultima netta vittoria dei nerazzurri sul campo del Lecce. L’Atalanta valuta il suo cartellino circa 35 milioni di euro, ma il Milan confida di poter chiudere l’affare intorno ai 30 milioni.

Un fattore determinante nella trattativa potrebbe essere il futuro di Yunus Musah: il centrocampista americano è attualmente in prestito all’Atalanta con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, e i due club si troveranno in estate per discutere un’eventuale operazione congiunta che porti Krstović a San Siro. Il suo profilo si aggiunge a una “shortlist” di alto livello che comprende nomi come Vlahović, Kean e Castro, confermando la volontà di Allegri di costruire un attacco da Champions League.