Mercato Milan, in arrivo due importanti rinnovi? Ecco tutti i dettagli svelati da Schira. E sul futuro di Allegri…

Mercato Milan, Niccolò Schira, sul suo canale Youtube, preannuncia due importanti rinnovi in casa rossonera. E su Allegri…

Mentre la stagione volge al termine, il Milan inizia a delineare i contorni della propria struttura societaria per i prossimi anni. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il club rossonero è pronto a blindare due figure centrali per la crescita dei talenti fatti in casa: «Per il Milan in arrivo i rinnovi fino al 2028 di Kirovski, responsabile del Milan Futuro, e di Vergine, responsabile del settore giovanile». Queste mosse non sono casuali, ma rappresentano una chiara dichiarazione d’intenti della proprietà, trattandosi di «elementi molto vicini a Ibrahimovic e Furlani».

La conferma di queste figure suggerisce che la filosofia del club non subirà scossoni radicali in estate, puntando sulla valorizzazione della “cantera” rossonera che quest’anno ha già dato frutti importanti. Il rinnovo di Kirovski, in particolare, rafforza il progetto della seconda squadra, considerata vitale per il passaggio dei giovani verso il calcio professionistico. Questa stabilità dirigenziale lancia un segnale preciso anche per quanto riguarda la guida tecnica, indicando una linea di coerenza che potrebbe riflettersi anche sulle scelte riguardanti la panchina.

Mercato Milan, Allegri vuole voce in capitolo sul mercato estivo

In parallelo alle manovre societarie, tiene banco il futuro di Massimiliano Allegri. Nonostante le insistenti voci che lo accostano alla panchina della Nazionale come possibile nuovo CT, l’allenatore livornese ha ribadito in conferenza stampa la sua totale dedizione alla causa rossonera: «Sono al Milan, sono contento e spero di rimanerci a lungo. Mi piacerebbe giocare la Champions con questo club». Tuttavia, dietro queste dichiarazioni si nasconderebbe una strategia comunicativa ben precisa.

Secondo Schira, l’atteggiamento di Allegri è volto a consolidare la propria posizione all’interno del club: «Ecco perché Allegri fa cavalcare le voci sul suo futuro, vuole mandare un segnale dicendo ‘io ho fatto bene. Io sono richiesto’». L’obiettivo del tecnico sarebbe quello di ottenere maggiore potere decisionale in vista della prossima sessione di trasferimenti: «vuole avere voce in capitolo in estate per costruire il Milan del futuro». In un momento in cui i risultati sul campo sembrano dargli ragione, Allegri punta a diventare il centro nevralgico del nuovo ciclo rossonero, chiedendo garanzie tecniche per competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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