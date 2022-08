Accordo trovato tra il Milan e il Wolfsburg per Vranckx: ecco i dettagli sulle cifre

Come riportato dall’Equipe e riportato anche in Italia da Gianluca Di Marzio, il Milan ed il Wolfsburg hanno trovato l’accordo per il prestito con opzione di Aster Vranckx.

Il diritto di riscatto del centrocampista belga è fissato a 13.5 milioni di euro.