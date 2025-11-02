HANNO DETTO
Massara a DAZN: «Partita che ci darà delle indicazioni chiare, Dybala ci sta dando una grande mano. Emozioni nel sfidare il Milan? Dico…»
Massara a DAZN: le dichiarazioni del dirigente della Roma a pochi minuti dall’inizio del match contro il Milan. Le ultimissime notizie
Intervenuto a Dazn prima di Milan-Roma, Massara, dirigente del club giallorosso, ha dichiarato:
RICORDO GALEONE – «Galeone è stato un allenatore che ha valorizzato al massimo i suoi calciatori e in molti hanno iniziato ad allenare grazie a lui».
LA PARTITA – «Il Milan è forte e San Siro è un campo molto difficile. Sicuramente ci darà delle indicazioni chiare sul nostro inizio e sul valore di questa squadra».
ATTACCO – «Sono delle soluzioni che il mister sta provando e cercando. Sono arrivate parecchie occasioni nelle ultime partite: ci sono i presupposti per migliorare».
CALCIOMERCATO – «Il nostro reparto offensivo offre grandi soluzioni. Dybala ci sta dando una grande mano e Bailey è tornato bene. Vogliamo concentrarci sui nostri, poi se ci saranno delle possibilità…».
RITORNO A SAN SIRO CONTRO IL MILAN – «Ho ricordi stupendi del Milan. Ci sono alcuni ‘superstiti’ del nostro Scudetto che, probabilmente, sono anche i più forti».