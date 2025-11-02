Connect with us

Milan Roma LIVE: Nkunku dal primo minuto in coppia con Leao, dubbio Tomori

Formazioni ufficiali Milan Futuro Oltrepò: le scelte di Oddo e Granoche

Lazio Milan Primavera 1-1: rossoneri spreconi nonostante il gol di Scotti, Mancioppi sbaglia un rigore decisivo

Allegri contro la Roma, ventisettesima sfida ai giallorossi: il bilancio dell'allenatore del Milan

Leao fuori a fine primo tempo, può riscattarsi questa sera in Milan Roma: l'immagine non era piaciuta

Milan Roma: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la decima giornata di Serie A in programma a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta la Roma nella decima giornata di Serie A 2025-2026, dodicesima uscita ufficiale dei rossoneri. Gara in programma alle 20.45.

AGGIORNA LIVE

Milan-Roma: sintesi e moviola

Milan Roma 0-0: risultato e tabellino

Milan Roma: il pre-partita

Ore 13.01 – Nkunku dal primo minuto

Ore 13.30 – Tomori recuperato ma titolarità in dubbio

Ore 14 – Modric ancora in cabina di regia

Ore 14.30 – Ballottaggio Bartesaghi-Estupinan

Ore 15 – Fofana mezzala destra

Ore 15.30 – Maignan in porta

