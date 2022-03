Marani: «Il Milan è un esempio per questo motivo»

Matteo Marani intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan dopo la vittoria contro l’Empoli

DONNARUMMA -MAIGNAN «Prima manovra di rafforzamento del Milan, ha un valore dal punto di vista morale identitario straordinario, tu non sei sotto schiaffo di Mino Raiola, non sei sotto schiaffo dei capricci dei giocatori e ancora prima che la vicenda si chiuda prendi un sostituto che numeri alla mano in questo momento è il miglior portiere del campionato. E’ un grande manifesto per tutti i club. Quello che ha fatto il Milan sia da esempio».

