Marani: «Abbiamo avuto la conferma del Milan ad alti livelli»

Matteo Marani intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan dopo la vittoria contro l’Empoli:

«Abbiamo avuto la conferma del Milan ad alti livelli, ieri sera non era facile aveva tutta la pressione addosso, non è stat certamente la miglior prestazione del Milan e soprattutto nel secondo tempo ha sofferto ma ha vinto un’altra partita pesantissima fondamentale che le permette di stare sopra l’Inter di 5 punti in attesa che i neroazzurri recuperino due partite. Dal punto di vista mentale credo che quello rossonero sia il più forte di questo campionato. Le rivali, tutte, sono più forti del Milan, ma i rossoneri hanno un ambiente di Milanello, dei dirigenti, del suo allenatore, dei suoi tifosi, che la sta tenendo lassù»

«Prima manovra di rafforzamento del Milan, ha un valore dal punto di vista morale identitario straordinario, tu non sei sotto schiaffo di Mino Raiola, non sei sotto schiaffo dei capricci dei giocatori e ancora prima che la vicenda si chiuda prendi un sostituto che numeri alla mano in questo momento è il miglior portiere del campionato. E’ un grande manifesto per tutti i club. Quello che ha fatto il Milan sia da esempio».