Materazzi, che bordata al Milan! Lo sfottò per lo scudetto vinto dall’Inter è feroce – FOTO

Materazzi, che bordata al Milan! Lo sfottò per lo scudetto vinto dall’Inter col successo nel derby di ieri è feroce – FOTO

Marco Materazzi si scatena sui social dopo la vittoria dello scudetto ottenuta dall’Inter grazie al successo di ieri sera nel derby contro il Milan per 1 a 2. L’ex difensore nerazzurro rievoca un cartellone mostrato dai rossoneri in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto del 2022, ma lo fa con qualche modifica.

La scritta recita: «Non vogliamo più giocare il derby». A rimarcare come questo sia il sesto derby consecutivo perso dalla squadra di Pioli. Poi aggiunge: «CAMPIONI D’ITALIA …. 🖤⭐️⭐️ 💙 Z Z Z Z Z Z».