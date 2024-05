Rinnovo Jovic, SCENARIO ribaltato: cambia tutto! Le ultime sul futuro dell’attaccante serbo dopo l’incontro tra Ramadani e il Milan

Nelle scorse ore c’è stato un contatto importante, forse decisivo, tra la dirigenza del Milan e l’entourage di Luka Jovic per discutere il rinnovo di contratto.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, c’è la comune volontà di andare avanti insieme, ma il club rossonero non eserciterà l’opzione per un rinnovo annuale concordata la scorsa estate per Luka Jovic ma sta lavorando a un nuovo accordo con Ramadani con una durata più lunga.