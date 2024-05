Mastantuono Milan, una big europea piomba sul giovante talento del River Plate: TUTTI i dettagli sul centrocampista classe 2007

Il calciomercato Milan osserva in Argentina nuovi talenti: tra questi c’è Franco Mastantuono, calciatore classe 2007 del River Plate.

Secondo quanto riportato da Clarin, le qualità del giovane centrocampista non sono passate di certo inosservate in casa Real Madrid. Infatti, il club spagnolo ha messo nel mirino il classe 2007 e si è gia mosso incontrando Juni Calafat e José Angel Sanchez. Il piano è di ingaggiare il centrocampista il prima possibile e aspettare fino al 2025, quando compirà 18 anni per inserirlo nel settore giovanile del club.