Fonseca Milan: rossoneri FIDUCIOSI di chiudere, ecco cosa manca! Pronto anche il piano B

Cresce la fiducia del Milan che avrebbe scelto di puntare su Fonseca per il dopo Pioli. Cosa manca per chiudere

Sono giorni, forse ore decisive per il futuro della panchina del Milan per il post Pioli. Come riportato da Gianluca di Marzio il prescelto numero uno resta Fonseca. In tal senso i rossoneri attendono fiduciosi.

Solo in caso di scelta differente da parte del portoghese vireranno su altri profili, optando di fatto per un piano B. Cresce l’attesa, il futuro passa da qui.