Thiago Motta Milan: pista tramontata, il RETROSCENA legato ad Ibrahimovic che non è bastato per convincere l’allenatore

La pista Thiago Motta per il dopo Pioli al Milan sembra tramontata. Non è bastato l’intervento di Ibrahimovic

Tramonta la pista che avrebbe potuto portare Thiago Motta ad allenare il Milan nella prossima stagione al posto di Stefano Pioli.

Come riportato da Sacha Tavolieri i dirigenti del Milan, con Zlatan Ibrahimovic in vantaggio, hanno provato di tutto per soffiare l’attuale tecnico del Bologna alla Juventus ma l’allenatore italiano ha preferito i bianconeri perché ha dato loro per primo la sua parola. È finita.