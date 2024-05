Allenamento Genoa: rientro importante per Gilardino. Le ULTIME sui rossoblù in vista del Milan

Il Genoa continua la sua preparazione in vista della sfida di campionato contro il Milan di domenica a San Siro. I dettagli

Il Genoa continua la sua preparazione in vista della sfida di campionato contro il Milan di domenica 5 maggio alle ore 18. Ecco le ultime dal Centro Sportivo Gianluca Signorini:

REPORT – «Ripresi i preparativi con ‘Gila’ e staff: iniziata la carrellata di prove. Alan Matturo si è allenato con i compagni. Una seduta al giorno fino a sabato. Tra circuiti atletici in palestra, addestramenti a tema e un torneo di partitine a campo ridotto e porte piccole, lo staff, salutato da una delegato A.I.A.C. in visita, ha condotto le operazioni suddividendosi le varie fasi. Parte aggiuntiva per i portieri Martinez, Leali, Sommariva e Stolz. Sotto la pioggia sono state sviluppate alcune specifiche per reparti, tra gli input degli specialisti che coadiuvano ‘Gila’ per le simulazioni di situazioni di gioco. Iter differenziato per infortunati e convalescenti con i rieducatori»