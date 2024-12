Allenamento Milan, clamorosa indiscrezione da Milanello! C’entra Fonseca, cosa ha fatto il tecnico

Allenamento Milan, spunta la clamorosa indiscrezione da Milanello: Paulo Fonseca è arrivato molto presto nel centro sportivo

Importante aggiornamento in casa Milan dopo la sofferta vittoria di ieri sera in Champions League contro la Stella Rossa. Il giornalista Francesco Letizia, collegato in diretta da Milanello per Sportitalia, riporta che Paulo Fonseca è arrivato alle 9:13 presso il Centro Sportivo.

Poco dopo l’arrivo del tecnico, sono arrivati a Milanello Camarda e Maignan. C’è attesa per il l’arrivo del resto del gruppo.