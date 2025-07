Mercato Milan, aggiornamenti continui su Jashari! Allenamento in gruppo, poi... Ultimissime

Mercato Milan, piovono aggiornamenti continui dal Belgio su Jashari: solo 15 minuti di allenamento in gruppo, poi lavoro personalizzato

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Belgio, il talentuoso centrocampista Ardon Jashari ha partecipato oggi ai primi 15 minuti dell’allenamento con il resto della squadra del Club Brugge, sotto la guida del tecnico Nicky Hayen. Sebbene si tratti di una sessione di lavoro personalizzata, svolta in concomitanza con il gruppo, la notizia, riportata dalla testata belga HLN, ha subito acceso i riflettori sul futuro del giovane svizzero. Questo sviluppo arriva in un momento cruciale, con le voci di mercato che lo vedono sempre più vicino al Milan, un club in piena fase di rinnovamento sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale.

L’interesse del calciomercato Milan per Jashari non è certo una novità. Il club rossonero, che ha recentemente accolto Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, sta cercando di rinforzare la propria rosa con innesti giovani ma già di qualità, capaci di integrarsi nel progetto a lungo termine. La filosofia del Milan è chiara: costruire una squadra competitiva che possa puntare ai massimi traguardi, sia in Italia che in Europa, combinando l’esperienza di giocatori affermati con il potenziale di talenti emergenti. Ardon Jashari, con la sua visione di gioco, la sua capacità di recuperare palloni e la sua notevole tecnica, si inserisce perfettamente in questa strategia.

La situazione attuale di Jashari al Club Brugge è attentamente monitorata dagli osservatori del Milan. Il fatto che si stia allenando, seppur con un programma specifico, indica che il giocatore è in una fase di recupero o di mantenimento della condizione fisica, aspetto fondamentale in vista di un possibile trasferimento. Il Milan, con Igli Tare al comando delle operazioni di mercato, è noto per la sua abilità nel chiudere affari vantaggiosi e nel portare a casa giocatori che rispondano alle esigenze tattiche dell’allenatore. In questo contesto, l’esperienza e la conoscenza del calcio internazionale di Tare saranno cruciali per definire i dettagli di un’eventuale trattativa.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera aggiunge un ulteriore tassello al puzzle. Allegri, un tecnico pragmatico e attento alla fase difensiva, ma anche capace di esaltare le qualità offensive dei suoi giocatori, potrebbe trovare in Jashari un elemento chiave per il suo centrocampo. La duttilità del giocatore svizzero, che può ricoprire diversi ruoli in mediana, lo rende un profilo estremamente interessante per le idee tattiche del tecnico livornese. Sotto la guida di Allegri, Jashari potrebbe crescere ulteriormente e diventare un pilastro del Milan del futuro.

Le prossime settimane saranno decisive per capire l’evoluzione di questa situazione. Il Milan è intenzionato a chiudere il prima possibile le operazioni di mercato più importanti per permettere ad Allegri di lavorare con la rosa al completo fin dall’inizio del ritiro. La notizia proveniente da HLN sul suo allenamento con il Club Brugge è un segnale che il giocatore è pronto per nuove sfide. I tifosi rossoneri sono in attesa di novità, sperando che Ardon Jashari possa presto vestire la maglia del Diavolo e contribuire al ritorno del Milan ai vertici del calcio europeo.