Calciomercato Milan, arriva l’assist decisivo a Tare! Volontà confermata e prossime ore fondamentali

Calciomercato Milan, Ardon Jashari ieri ha ribadito al Brugge la chiara intenzione di trasferirsi in rossonero: prossime ore decisive

Il mondo del calciomercato Milan è in fermento, e al centro dell’attenzione c’è il giovane talento svizzero Ardon Jashari. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Nicolò Schira, giornalista sportivo di fama, il centrocampista avrebbe espresso una chiara e decisa volontà: lasciare il Club Brugge e trasferirsi al Milan. Una situazione che si sta trasformando in un vero e proprio braccio di ferro tra il giocatore e la società belga, con il Club Brugge che ha visto il proprio capitano rifiutarsi di prendere parte agli allenamenti e persino alla foto di squadra, un segnale inequivocabile del suo desiderio di cambiare aria.

Il Milan, da tempo sul giocatore, è considerato la destinazione preferita da Jashari. Nonostante l’interesse di altri club europei di spicco, tra cui West Ham, Nottingham Forest e Borussia Dortmund, il talentuoso mediano ha ribadito la sua ferma intenzione di vestire la maglia rossonera. Questo desiderio così marcato ha portato Jashari a raggiungere un accordo totale con il Milan per un contratto che lo legherebbe ai colori milanisti fino al 2030, con uno stipendio di 2.4 milioni di euro a stagione. Questo dettaglio, cruciale per il giocatore, sottolinea la sua determinazione a intraprendere questa nuova avventura in Serie A.

Tuttavia, la trattativa non è ancora chiusa a causa delle nette differenze sulla valutazione del cartellino. Il Club Brugge si mostra irremovibile, chiedendo una cifra vicina ai 40 milioni di euro per liberare il suo gioiello. Il Milan, dal canto suo, avrebbe presentato un’offerta di circa 30 milioni di euro, una somma che i dirigenti rossoneri ritengono congrua per le qualità del giocatore e per il mercato attuale. Questa distanza tra domanda e offerta è il nodo cruciale che la nuova dirigenza rossonera è chiamata a sciogliere.

Al timone del Milan, per questa nuova e ambiziosa stagione, ci sono figure di grande spessore. Il ruolo di Direttore Sportivo è stato affidato ufficialmente a Igli Tare, un dirigente con una solida reputazione nel mondo del calcio, noto per la sua capacità di individuare talenti e gestire trattative complesse. La sua esperienza sarà fondamentale nel districarsi in questa intricata negoziazione per Jashari.

A guidare la squadra in campo, invece, è tornato un volto molto conosciuto e apprezzato dai tifosi milanisti: Massimiliano Allegri. La sua seconda esperienza sulla panchina rossonera è iniziata il 30 maggio 2025, undici anni dopo la sua precedente avventura che ha portato il Milan a conquistare uno Scudetto. Il ritorno di Allegri e l’arrivo di Tare indicano una chiara volontà della società di puntare su un mix di esperienza e lungimiranza per riportare il Milanai vertici del calcio italiano ed europeo.

La situazione di Ardon Jashari è emblematica di un mercato estivo in cui la volontà del giocatore può fare la differenza. La sua insistenza nel voler solo il Milan è un fattore che potrebbe accelerare i tempi o, in caso contrario, portare a una situazione di stallo che il Club Brugge difficilmente potrebbe sostenere a lungo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il talento svizzero riuscirà a coronare il suo sogno di indossare la maglia rossonerasotto la guida di Allegri e la supervisione di Tare.