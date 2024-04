Zubimendi Milan, lo spagnolo apre all’addio alla Real Sociedad: il suo ANNUNCIO

Zubimendi Milan, lo spagnolo apre all’addio alla Real Sociedad: l’ANNUNCIO del centrocampista sul suo futuro

Martin Zubimendi, centrocampista della Real Sociedad accostato nelle ultime settimane anche al calciomercato Milan, ha rilasciato un’intervista a Kooora parlando anche del suo futuro.

ZUBIMENDI – «Sono solo voci, mi trovo bene alla Real Sociedad, è come casa mia. Non posso dire che giocherò tutta la carriera alla Real Sociedad, forse il club non vuole che continui in futuro. Io non voglio preoccuparmi di queste voci»