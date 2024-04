Simic rialza la testa dopo la sconfitta in finale di Youth League: il messaggio è da brividi – FOTO

Simic rialza la testa dopo la sconfitta in finale di Youth League: il messaggio del difensore del Milan Primavera è da brividi – FOTO

Il cammino in Youth League del Milan Primavera di Ignazio Abate si è interrotto ieri, con la finale persa contro l’Olympiacos per 3 a 0: arriva il messaggio social di uno dei leader dello spogliatoio rossonero come Jan-Carlo Simic. Il giovanissimo difensore, che ha trovato anche l’esordio in prima squadra e il primo gol tra i professionisti, rialza la testa dopo la sconfitta e carica la squadra.

IL MESSAGGIO – «L’amarezza per il finale è tanta ma dobbiamo essere orgogliosi del cammino che abbiamo fatto insieme.

Siamo arrivati fino in fondo grazie ai valori di un gruppo straordinario. Le emozioni non si dimenticano.

Trasformiamo la delusione in crescita. Forza Milan 🔴⚫️».