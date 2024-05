Hojbjerg Milan: il centrocampista non convince, l’ostacolo che frena la trattativa

Pierre-Emile Hojbjerg è tra i nomi proposti al calciomercato Milan. Tuttavia il club rossonero non è convinto, l’ostacolo

Una possibile occasione in vista della sessione estiva per il calciomercato Milan potrebbe arrivare dall’Inghilterra e più precisamente dalla Premier League. Come riportato infatti da Sportitalia il centrocampista è del Tottenham è stato proposto ai rossoneri:

tuttavia il club non è convinto dai possibili costi dell’operazione: il suo stipendio resta piuttosto elevato per gli standard del Milan e della Serie A in generale. In Premier il danese percepisce circa 5,9 milioni netti a stagione, dunque dovrebbe decurtarsi gran parte dell’ingaggio per poter effettivamente essere alla portata dei rossoneri.