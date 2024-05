Zirkzee Milan, si lavora fortemente per chiudere! Fissata la deadline e sulla concorrenza... DETTAGLI

Zirkzee Milan, si lavora fortemente per chiudere! Fissata la deadline e sulla concorrenza… I DETTAGLI sull’attaccante

Zirkzee rimane il nome caldo del calciomercato Milan con i rossoneri che vorrebbero concludere la trattativa prima della fine di giugno. I dettagli forniti da Daniele Longo a TeleLombardia.

PAROLE – «Il Milan sta lavorando fortemente per concludere l’operazione entro la fine di giugno perché la clausola è valida solo fino a quel periodo. Il Milan ha già l’ok del giocatore al trasferimento ma deve trovare l’intesa con l’agente che sta già parlando con l’Arsenal, anche se in teoria l’attaccante preferisce restare in Italia. Il nome di Zirkzee non è legato a quello dell’allenatore».