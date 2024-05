Zaniolo Milan, tra operazione e calciomercato: la concorrenza per l’ex Roma NOVITÀ

Zaniolo Milan, tra operazione e calciomercato: la concorrenza per l’ex Roma. La NOVITÀ sul giocatore

Mercoledì 22 maggio sarà una data importante per l’ex Roma Zaniolo: il calciatore seguito dal calciomercato Milan verrà infatti operato al metatarso per poi iniziare la riabilitazione in vista della prossima stagione.

Ma quale maglia vestirà? Come riportato da GianlucaDiMarzio.com, sull’ex Roma c’è una folta concorrenza da parte di club italiani ma in primis da parte della Fiorentina. L’infortunio di Zaniolo non è gravissimo e nonostante salterà l’Europeo sarà pronto per l’inizio dei ritiri estivi in vista della nuova stagione.