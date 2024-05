Mercato Milan, dirigenza al lavoro dopo l’addio di Kjaer: Buongiorno in pole ma questo nome INTRIGA. Le ultime sui rossoneri

Dopo l’addio di Kjaer annunciato oggi a MilanTv, il calciomercato Milan studia quello che potrebbe essere il difensore del futuro. I nomi in pole per il ruolo sono due ovvero quello di Buongiorno e di Lacroix.

Come riportato da Daniele Longo, il difensore del Torino è il main target ma costa molto mentre il nome di Lacroix potrebbe intrigare soprattutto in prospettiva. Moncada e Ibrahimovic sono al lavoro per una decisione che potrebbe arrivare dopo quella dell’allenatore.