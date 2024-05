Lazio Milan Primavera, UFFICIALE il primo turno di playoff: data e orario del match dei rossoneri di Abate

La Lega Serie A ha reso noto che la gara Lazio–Milan Primavera, valida per il Primo Turno della Fase Finale di Primavera 1 TIM, si disputerà sabato 25 maggio alle ore 18:30 presso il Rocco B. Commisso” Viola Park” di Bagno a Ripoli (FI)

Come riportato dai canali ufficiali del club, in caso di parità al termine dei 90′, si qualifica in Semifinale la squadra meglio classificata al termine della Prima Fase (non sono previsti supplementari e rigori). Abate ha solo un risultato disponibile: vincere.