Supercoppa Milan, Thiago Motta ‘aiuta’ i rossoneri: qualificazione aritmetica in caso di vittoria contro il Genoa. Cosa cambia dopo Torino Bologna

Il Bologna ha pareggiato contro il Torino nell’anticipo di Serie A: solo un punto per la squadra di Thiago Motta che offre un succulente assist ai rossoneri per quanto riguarda la qualificazione per la prossima Supercoppa Italiana.

Alla competizione sono già qualificate Inter, Juventus e Atalanta: l’ultimo posto sarà occupato dalla seconda squadra in classifica (in caso di secondo posto da parte dei bianconeri basterebbe la terza piazza). Dopo il risultato del Bologna, al Milan mancano solo 3 punti per la qualificazione aritmetica che può arrivare subito contro il Genoa.