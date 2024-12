Calciomercato Milan, notizia che fa impazzire i tifosi: blindati i top player, cifre e dettagli

Calciomercato Milan, il club rossonero ha chiuso positivamente le trattative per i rinnovi di Maignan e Reijnders: cifre e dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha chiuso due importanti trattative negli ultimi giorni. Sono infatti definiti i rinnovi di Mike Maignan e Tijjani Reijnders.

Il portiere francese estenderà il proprio contratto fino al 2029 con un ingaggio che passerà dagli attuali 3.2 milioni a 5 più bonus mentre l’olandese, esteso anche lui fino al 2029, percepirà 3.5 bonus inclusi a fronte degli attuali 1.7. Entrambi continueranno a beneficiare degli effetti del Decreto Crescita e in entrambi i contratti non saranno inserite clausole rescissorie. Nell’accordo con l’ex AZ Alkmaar potrebbe poi anche essere inserita un’opzione per il prolungamento al 2030.