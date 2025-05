Calciomercato Milan, il pupillo di Moncada lascia Milanello! Fissato il prezzo, serva questa cifra per evitare una minusvalenza

Calciomercato Milan, Samuel Chukwueze può salutare Milanello al termine della stagione: servono almeno 13 milioni di euro per la cessione

Come riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Samuel Chukwueze nel calciomercato Milan sembra incerto. Al termine della stagione, il club rossonero avrà un costo residuo di circa 13 milioni di euro per il giocatore. Per evitare una minusvalenza, il Milan dovrebbe incassare almeno questa cifra in caso di cessione.

Due anni sembrano sufficienti per giudicare le prestazioni di un giocatore, specialmente se non più giovane. Chukwueze, ex Villarreal, non ha soddisfatto le aspettative al Milan, risultando una delusione. È probabile che Chukwueze e il Milan si separino, dato che il giocatore potrebbe non voler continuare a giocare in un ruolo secondario. Il Milan potrebbe cercare di cedere Chukwueze per recuperare parte dell’investimento fatto per lui.