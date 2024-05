Thiago Motta Milan, l’allenatore glissa: «Il mio futuro non è importante adesso. Restare come Xabi Alonso? Vi dico questo»

Thiago Motta Milan, l’allenatore glissa sul futuro: le parole del tecnico dopo Torino Bologna a Sky

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato a Sky dopo il match contro il Torino analizzando anche quello che potrebbe essere il suo futuro. Il tecnico è seguito anche dal Milan per il dopo Pioli.

PAROLE – «Restare come Xabi Alonso? Xabi aveva le sue ragioni. Il mio futuro non è importante adesso. Sono concentrato sulle partite finali. Discuteremo al momento opportuno se vogliamo continuare insieme oppure no. Spererò sempre il meglio per il Bologna».