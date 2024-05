Colpani Milan: il Monza non cederà facilmente il suo talento, le DICHIARAZIONI sul futuro

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Colpani. Il ds del Monza Franco ha fatto chiarezza sul futuro del giocatore

Le parole del ds del Monza Michele Franco, intervenuto in diretta su TvPlay, tra le varie sul futuro di Colpani, tra i nomi accostati al calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Colpani? I suoi numeri non mentono, la sua è una stagione importante. Ha una qualità nelle giocate incredibile e quest’anno ha trovato una facilità importante nel fare gol e assist. Capisce il calcio e le sue qualità sono messe in risalto dalle idee delle squadre. Ha un contratto lunghissimo con noi, sicuramente ci fa piacere che i nostri calciatori siano seguiti da squadre importanti. Serve un’offerta convincente per farlo partire? Non parlerei di offerta convincente, andrà tutto valutato in fase di mercato».