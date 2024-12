Milan Genoa, Messias salta la partita di domenica sera: ecco il motivo

Messias salta Milan Genoa di Serie A: il motivo del forfait del brasiliano ex rossonero per la partita di domenica sera a San Siro

Messias domenica sera non affronterà il suo passato con la maglia del Genoa. L’ex Milan, infatti, dovrà saltare la partita valida per la 16° giornata di Serie A per infortunio.

Come riferito dall’Ansa il brasiliano oggi ha svolto degli accertamenti medici che hanno messo in evidenza una distrazione muscolare al polpaccio. Messias tornerà quindi nel 2025.