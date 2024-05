Nuovo allenatore Milan, Teotino: «Fonseca, Conceicao e Amorim? Allenatori diversi fra loro, lui il più propositivo»

In casa Milan tiene banco il tema nuovo allenatore. Teotino intervenuto a Sky Sport ha detto la sua a riguardo

Le parole di Teotino a Sky Sport in merito al tema che tiene banco in casa Milan riguardo al nuovo allenatore per il dopo Pioli:

LE PAROLE – «Fonseca, Conceicao e Amorim? Allenatori diversi fra di loro, due sono ancora nella fase di decollo della loro carriera, sia Amorim che Conceicao hanno fatto bene in Portogallo e devono essere messi alla prova nel calcio che conta. Fonseca lo abbiamo visto già all’opera e ne conosciamo pregi e limiti. Il calcio di Amorim è per certi versi “Gasperiniano”, un calcio propositivo basato su duelli e una forte componente fisica. Il calcio di Conceciao è invece più tradizionale»