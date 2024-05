Colpani Milan, il ds del Monza RIVELA: «Ha un contratto lunghissimo con noi. Ecco cosa servirà per farlo partire». Le parole di Franco

Michele Franco, ds del Monza, è intervenuto a TV Play per analizzare il futuro di Colpani, calciatore seguito anche dal calciomercato Milan.

PAROLE – «Colpani? I suoi numeri non mentono, la sua è una stagione importante. Ha una qualità nelle giocate incredibile e quest’anno ha trovato una facilità importante nel fare gol e assist. Capisce il calcio e le sue qualità sono messe in risalto dalle idee delle squadre. Ha un contratto lunghissimo con noi, sicuramente ci fa piacere che i nostri calciatori siano seguiti da squadre importanti. Serve un’offerta convincente per farlo partire? Non parlerei di offerta convincente, andrà tutto valutato in fase di mercato».