Gudmundsson Milan, il ds del Genoa ammette: «Difficile trattenerlo». Poi svela il prezzo del trequartista islandese

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Caugh Offside in cui parla del futuro di Albert Gudmundsson, giocatore accostato anche al calciomercato Milan. Le sue parole.

OTTOLINI – «È difficile trattenerlo perché i giocatori hanno delle ambizioni e dei piani per la carriera. Quando vieni chiamato dai grandi club ci devi pensare. Abbiamo alzato l’ingaggio e prolungato, ora vedremo. Non sarà facile tenerlo un altro anno. Non ci sono prezzi sul tavolo, dobbiamo vedere cosa dirà il mercato perché ora non ci sono finestre aperte, ci sono solo interessamenti. Vedremo in estate quali sono le possibilità e dovremo essere preparati a sostituirlo. Un ds dev’essere pronto per ogni scenario»