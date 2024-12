Ambrosini sul Milan: «In proporzione alla qualità della rosa, è quella che fa più fatica...»

Ambrosini preoccupato dal Milan di Fonseca: «Ha giocatori che hanno espresso meno in proporzione al valore che hanno». La critica

Ambrosini a Dazn ha espresso alcune preoccupazioni sul Milan di Fonseca.

AMBROSINI – «Fra le squadre che dovevano avere un campionato di un certo tipo, il Milan è quella che sta facendo più fatica in proporzione alla qualità della rosa. Per me è una squadra forte, il Milan ha giocatori forti, giocatori che a livello di potenzialità sono quelli che hanno espresso meno in proporzione al valore che hanno. Ad esempio la Juventus non ha attaccanti, il Milan ha Abraham e Morata. Loftus-Cheek, che ha fatto bene a Bergamo, è un’alternativa ai titolari e sta facendo poco. Ha quattro difensori centrali di valore. Di Theo e Leao ne possiamo parlare quanto volete. Dal punto di vista di forza della rosa, e di quello che ha fatto vedere in campo è una squadra che finora ha fatto poco, meno di quello che poteva fare».