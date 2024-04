Barella e Calhanoglu frenano il coro dei tifosi contro Theo Hernandez: cos’è successo – VIDEO

Barella e Calhanoglu frenano il coro dei tifosi contro Theo Hernandez: cos’è successo nel corso dei festeggiamenti scudetto – VIDEO

Tra i giocatori dell’Inter che si sono uniti alla festa dei tifosi di questa notte in Piazza Duomo anche Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. I due, affacciati dal balcone della terrazza Aperol, hanno intonato alcuni cori per festeggiare lo scudetto vinto proprio nel derby contro il Milan. Non è passato inosservato però, il gesto fatto dai due centrocampisti.

Ve lo ricordate il ‘messaggio per #Calhanoglu’ durante la festa scudetto del #Milan?



Nella lunga notte di #Milano, dalla piazza partono cori contro #TheoHernandez, #Barella li stoppa.



Anche il #derby di stile lo vince l’#Inter pic.twitter.com/8J0RdHcYUp — Egle Patanè (@eglevicious23) April 23, 2024

I due nerazzurri hanno intimato con ampi gesti ai propri sostenitori di interrompere un coro contro Theo Hernandez (“Theo Hernandez figlio di pu….a” ndr). In particolare è stato Barella a risolvere la situazione facendo partire un altro coro per Dumfries.