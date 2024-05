Thiago Motta elogia Saelemaekers: «Non facile lasciare il Milan, ha saputo mettersi in gioco»

Thiago Motta è intervenuto a Sky nel pre partita di Torino Bologna. Tra le varie ha così elogiato l’ex Milan Saelemaekers

Le parole di Thiago Motta, intervenuto a Sky nel pre partita di Torino Bologna. Tra le varie ha così elogiato l’ex Milan Saelemaekers:

LE PAROLE – «Parte già dalla volontà del giocatore, non è mai facile lasciare una squadra come il Milan per venire in una come il Bologna, vuol dire sapersi mettere in gioco, vuol dire voler giocare di più, quando è arrivato sapeva che doveva meritarsi tramite gli allenamenti di giocare e fino ad oggi si sta meritando di giocare dall’inizio. I compagni lo stanno aiutando a crescere».