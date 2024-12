Ordine su Boban: «Un errore non invitarlo alla festa dei 125 anni». Le parole

Ordine non ci sta. Le parole su Boban: «Che errore non invitarlo alla festa dei 125 anni». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan ha deciso di non invitare Boban alla festa per i 125 anni. Di seguito il commento di Ordine su Instagram.

PAROLE – «È stato un errore non aver invitato Boban alla festa dei 125 anni del Milan che non è la festa della vecchia proprietà del Milan (fu Elliott a decidere). Di sicuro Zvone avrebbe poi detto ‘no grazie’ come ha fatto Maldini ma i rancori e i regolamenti di conti sono fuori luogo».