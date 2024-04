Infortunio Jovic, Pioli perde un altro pezzo per Juve Milan. Le CONDIZIONI del serbo

Infortunio Jovic, Pioli perde un altro pezzo in vista della sfida tra Juve e Milan. Le CONDIZIONI dell’attaccante serbo

Non arrivano buone notizie in casa Milan in vista della sfida di domani contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, un altro rossonero è costretto a saltare la gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

Si tratta di Luka Jovic che, stando a quanto si apprende, avrebbe rimediato un affaticamento muscolare che gli impedirà di essere della partita. Una nuova grana, dunque, per Pioli.