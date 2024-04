Milan Primavera, Abate dopo la sconfitta in finale con l’Olympiacos: «Partita decisa dagli episodi, ecco cosa faremo ora»

Ignazio Abate ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta del Milan Primavera in finale di Youth League contro l’Olympiacos

Le parole di Ignazio Abate a Sky Sport dopo la sconfitta del Milan Primavera in finale di Youth League contro l’Olympiacos:

SCONFITTA – «Si. Siamo contenti per la crescita dei ragazzi, per il percorso che hanno fatto. Abbiamo incontrato le altre realtà importantissime. E’ stato un percorso di crescita importante per i ragazzi. Poi indubbiamente una volta che arrivi in finale speri di vincerla, però facciamo i complimenti ai nostri avversari, hanno fatto una grande partita. Io sono contento anche dei miei sinceramente. La partita è stata molto equilibrata, è stata decisa dagli episodi: il calcio di rigore. Noi non abbiamo il merito di aver preso subito e in maniera ingenua il secondo gol, perché avevamo le qualità per ribaltarla. Però è andata così, ci leccheremo le ferite, facciamo i complimenti ai nostri avversari e guardiamo avanti»

COSA E’ MANCATO – «Mah, te l’ho detto. Il primo tempo è stato molto equilibrato. L’episodio ha spezzato la partita, ma con più tranquillità la potevamo rimettere in piedi. Ne ero convinto, i ragazzi erano in partita. E’ il secondo gol che ci ha spezzato le gambe. Poi vedete oggi se tiravamo in porta 2mila volte non facevamo gol. Le occasioni le abbiamo avute, un gol almeno lo meritavamo, però è andata così. Oramai è inutile pensarci. Facciamo veramente i complimenti ai nostri avversari, perché anche per loro è un risultato storico, e son contento che si vedano realtà sempre diverse che arrivano in fondo»

YOUTH LEAGUE – «Te l’ho detto è stato un percorso di crescita per i ragazzi. Abbiamo incontrato realtà veramente importanti, di prima fascia. E’ un bagaglio veramente importante che si porteranno per sempre i ragazzi dietro nella loro carriera»