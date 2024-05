Conte Milan, a che punto siamo? La VERITÀ sul futuro del tecnico e i possibili scenari

Conte Milan, a che punto siamo? La VERITÀ sul futuro dell’ex commissario tecnico e i possibili scenari: gli aggiornamenti

Attraverso il proprio profilo X, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte, profilo accostato a Milan e Napoli in queste ultime settimane.

Stando a quanto si apprende, non ci sarebbe nessun aggiornamento sostanziale: il Milan fin qui non c’è, mentre il Napoli si è fermato. Pioli per questo motivo resta una soluzione valida per De Laurentiis e può diventare la principale.