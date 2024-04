Pagelle Olympiacos Milan Primavera Youth League: Stalmach ingenuo, si salvano in pochi VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la finale di Youth League 2023/24: pagelle Olympiacos Milan Primavera

Raveyre 6 – Se non fosse per lui, il passivo del match sarebbe sicuramente più ampio. Tiene a galla il Milan nel primo tempo e nel finale di gara, evitando la beffa.

Magni 5 – In difficoltà sulle avanzate a sinistra di Alafakis e Pnevmonidis: i due avversari riescono a trovare tanti spazi per colpire.

Simic 5 – Perde la sua solidità oggi. La rapidità dell’attacco dell’Olympiacos è un’arma letale e lui la patisce. Si perde Bakoulas in occasione del 3-0.

Nsiala 5 – Granitico ad inizio partita, in cui salva letteralmente il Diavolo nell’uno contro uno con Koutsogoulas. Nella ripresa, però, si scioglie anche lui come tutto il muro difensivo: da una sua uscita sbagliata l’Olympiacos riparte e sigla il 2-0 con Papakanellos. Dal 68′ Liberali 6 – Giocate di qualità.

Bartesaghi 5 – Lui, come Magni, soffre gli spunti dei greci sulle fasce. Anche in fase offensiva è meno incisivo del solito con le sue sovrapposizioni.

Zeroli 5 – L’eroe dal dischetto di questa Youth League stecca all’appuntamento finale. Non riesce ad entrare in partita, anzi: quando ha l’occasione (poche in realtà sotto porta) pecca di imprecisione.

Malaspina 5 – Fatica a muovere la squadra in regia oggi. Perde un sanguinoso pallone nel primo tempo, e nel complesso viene inghiottito col passare dei minuti dalla manovra avvolgente degli avversari.

Stalmach 4.5 – Doppio errore che costa caro al Milan. Prima commette un’ingenuità toccando il pallone col braccio largo che porta al rigore, poi si lascia saltare troppo facilmente in area da Papakanellos. Dal 63′ Simmelhack 6 – Ad un passo dal gol.

Scotti 6 – Crea diversi pericoli con i suoi guizzi: sia dal fondo con i cross, sia verso la porta di Sina. Un suo miracolo gli nega la gioia del gol con un tiro a giro.

Camarda 5 – Copione della precedente gara con il Porto che si ripete anche oggi: praticamente nessun pallone giocabile all’interno dell’area di rigore. Quasi sempre anticipato. Dal 78′ Bonomi SV.

Sia 6 – Solo uno straordinario Sina gli nega la gioia della rete nel finale. Ci va vicino in un paio di situazioni. Dal 78′ Sala SV.

All. Abate 5 – Blackout netto dopo il primo gol subito. Percorso che resta comunque incredibile.