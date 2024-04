Lautaro scatenato dopo Milan Inter: il coro contro i rossoneri durante i festeggiamenti – VIDEO

Lautaro scatenato dopo Milan Inter: il coro contro i rossoneri durante i festeggiamenti. Il VIDEO pubblicato dal Duomo

Lautaro Martinez, come aveva precedentemente promesso via social, è stato uno dei giocatori dell’Inter che ha raggiunto i tifosi nerazzurri in Duomo. Dalla terrazza Aperol il Toro ha intonato diversi cori insieme ai suoi sostenitori, tra cui anche uno anti Milan.

E alle 3.10 il delirio in Duomo quando compare Lautaro e si mette a cavalcioni sul balcone e con Barella e Dimarco diventa capoultras#IM2Stars pic.twitter.com/clny2TpRjW — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 23, 2024

PAROLE – «E chi non salta insieme a noi cos’è…è un milanista pezzo di me..a», canta Lautaro trascinato dalla goliardia del popolo nerazzurro