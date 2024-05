Maignan Milan, il FUTURO resta un rebus: dalla volontà del portiere alla possibile partenza: cosa fare col francese?

Maignan-Milan, il futuro del francese resta in bilico.: i rossoneri riflettono tra rinnovo e possibile addio. Cosa fare con l’ex Lille?

Una delle questioni aperte nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo, sarà inevitabilmente quella relativa al futuro di Mike Maignan. Il portiere francese è in scadenza di contratto con il club rossonero a giugno del 2026 e da settimane vanno ormai avanti tra le parti i discorsi per il prolungamento del contratto.

Le cifre sul tavolo sono importanti: l’ex Lille, che attualmente percepisce 2.8 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, chiede un ingaggio intorno ai 7 milioni di euro. Una sorta di contratto alla Leao, attualmente il più pagato della rosa rossonera. La novità positive degli ultimi giorni è che Maignan avrebbe deciso e comunicato al club rossonero l’intenzione di restare mettendo a tacere le voci che volevano in trattativa con altre squadre, in particolare il Bayern Monaco.

Tuttavia oggi è il Milan a fare delle riflessioni. Il valore del ragazzo è indiscutibile e nello spogliatoio di Pioli è uno dei leader riconosciuti da staff tecnico e compagni ma i tanti problemi muscolari accumulati in particolare negli ultimi due anni (è attualmente ai box e salterà la gara col Genoa di domenica pomeriggio) inducono dei pensieri molto profondi.

Giusto investire per un contratto fino al 30 giugno del 2028, o 2029, per un calciatore non fa della continuità fisica la propria caratteristica principale? In una stagione che si preannuncia intensissima come la prossima, nella quale il Milan sarà chiamato a rispondere allo scudetto dell’Inter, il rischio di perdere Maignan potrebbe spingere il Diavolo a considerare la cessione per una cifra intorno ai 60 milioni di euro per reinvestire poi il tesoretto per i colpi in entrata necessari ad alzare il tasso tecnico della squadra, a prescindere dall’allenatore.

Di contro, cedere uno dei pezzi pregiati a fronte del clima che si è già creato per i successi della squadra di Simone Inzaghi e per il caos intorno al nome del prossimo tecnico potrebbe indurre la dirigenza a non operare cessioni pesanti. Saranno mesi di riflessione: Maignan e il Milan proseguiranno insieme?