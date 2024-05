Boloca Milan, spunta questo nuovo nome per il centrocampo: tutti i DETTAGLI

Boloca Milan, spunta questo nuovo nome per rinforzare il centrocampo rossonero: tutti i DETTAGLI e gli aggiornamenti

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan rinforzerà il proprio centrocampo con l’inserimento in rosa di un nuovo mediano. Sono già iniziare le riflessioni in casa rossonera per cercare il profilo ideale.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it ci sarebbe un nuovo nome: si tratta di Daniel Boloca, centrocampista classe 1998 che potrebbe lasciare il Sassuolo nel caso in cui i neroverdi retrocedessero in Serie B.