Lacroix Milan, svelato il PIANO per il difensore del Wolfsburg: cosa succederà in estate

Lacroix Milan, svelato il PIANO per il difensore del Wolfsburg: ecco che cosa succederà nel corso dell’estate

Nel corso della prossima estate il Milan proverà a regalarsi un nuovo difensore, anche e soprattutto considerando l’ormai sicura partenza di Kjaer al quale non verrà rinnovato il contratto.

Tra i nomi in lista, come confermato da Tuttosport, c’è anche quello di Lacroix: il centrale del Wolfsburg è un obiettivo concreto, ma viene in secondo piano rispetto al profilo di Buongiorno nelle gerarchie dei dirigenti rossoneri.