Colpani Milan, un nuovo club sulle tracce del Flaco: chieste informazioni al Monza. ULTIME

Colpani Milan, un nuovo club sulle tracce del Flaco: chieste informazioni al Monza in vista dell’estate. ULTIME

Non c’è soltanto il calciomercato Milan sulle tracce di Andrea Colpani, fantasista di proprietà del Monza che in questa stagione in particolare sta attirando su di sé gli occhi di molti top club.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sulle tracce del Flaco ci sarebbe ora anche la Juventus, che avrebbe già chiesto informazioni al club brianzolo in vista della prossima estate.